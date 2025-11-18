Buongiorno come stai? Il romanzo riuscito di Hefter Io finta vedova dell’emiro ho raggirato i truffatori

Premiatissimo, anche con il Deutscher Buchpreis 2024 (miglior libro in lingua tedesca), "Buongiorno, come stai?" (Gramma Feltrinelli) di Martina Hefter. Ma non solo perché l’autrice è stata incoronata consigliamo la lettura. Piuttosto, dato che la protagonista Juno, alla fine, riesce a dormire, aiuta a superare questo diffuso disturbo? "Diciamo, intanto, che l’insonnia non la porta alla disperazione. La notte, che nella letteratura tedesca ha un profondo significato poetico, la vive sfruttandone l’energia, definita euphoria". Di notte, Juno conversa con sconosciuti love scammer. Diffuso, anche il fenomeno delle ‘truffe romantiche’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

