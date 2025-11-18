Buffon jr illumina l’Europeo U19: ancora una tripletta, la seconda in sei giorni! Le ultimissime notizie sul figlio dell’ex Juve Louis Thomas Buffon ha vissuto una serata da protagonista assoluto nelle qualificazioni agli Europei Under 19. L’attaccante del Pisa ha aperto le marcature al 35’, ribadendo in rete la respinta sul rigore da lui stesso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Buffon jr da sogno! Il figlio dell’ex Juve trascina la Repubblica Ceca U19: doppia tripletta in meno di una settimana!