bufera volkswagen a casa in 35mila

Entro il 2030 il gruppo Volkswagen avrà tagliato 35mila posti di lavoro, riducendo così gli occupati nei siti tedeschi da 130mila a meno di 100mila unità. Già poco più di 11mila dipendenti hanno lasciato l'azienda dalla fine del 2023. Fonti interne hanno confermato ad Handelsblatt che «i tagli stanno procedendo in modo significativo». Nessun commento ufficiale è arrivato invece da Wolfsburg. Non ci saranno, comunque, licenziamenti drastici. La situazione del più importante gruppo automobilistico europeo è di forte sofferenza. Nei primi nove mesi del 2025, Volkswagen ha segnato un utile operativo di 5,4 miliardi (-58%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

