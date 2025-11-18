Brooklyn’s finest | trama cast e location del film in onda su rai movie
Il film di genere poliziesco Brooklyn’s Finest sarà trasmesso sul canale Rai Movie nella serata di martedì 18 novembre 2025, alle ore 23:40. Diretto dalla mano esperta di Antoine Fuqua, questo thriller urbano approfondisce le storie di tre agenti di polizia di Brooklyn profondamente segnati da crisi personali e professionali. La narrazione, cruda ed intensa, si snoda attraverso gli eventi di una vasta operazione contro il traffico di droga, che mette a dura prova i protagonisti e il loro sistema morale. Di seguito, un’analisi dettagliata del film, con particolare attenzione alla regia, al cast, alle location di ripresa, alla trama e ai personaggi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Kingston Bakery Brooklyn - facebook.com Vai su Facebook
Brooklyn’s Finest: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai Movie - Brooklyn’s Finest film, poliziesco adrenalinico con Richard Gere, Ethan Hawke e Don Cheadle in onda su Rai Movie. Scrive maridacaterini.it