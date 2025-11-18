Bro' è in coma Bene così non parla Io gli stacco tutti i cavi I dialoghi tra i ragazzi arrestati dopo le coltellate al bocconiano in corso Como

Il fatto il 12 ottobre all'angolo di via Rosales. Il 22enne ha rischiato la vita: ha subito la perforazione di un polmone e la lesione del midollo spinale. Tutti della zona di Monza i giovani arrestati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Bro', è in coma. Bene, così non parla. Io gli stacco tutti i cavi». I dialoghi tra i ragazzi arrestati dopo le coltellate al bocconiano in corso Como

«Quello è in coma bro', bene così non parla. Gli stacco tutti i cavi». Aggredito brutalmente per 50 euro, resta invalido. La vittima è uno studente all'università Bocconi di 22 anni, aggredito da un gruppo di cinque giovani tra i 17 e i 18 anni. - facebook.com Vai su Facebook

