AGI - "Se Federica ce la farà per i Giochi? Nessuno può saperlo, credo nemmeno lei". Lo ha detto Maria Rosa 'Ninna' Quario, ex campionessa di sci e mamma di Federica Brignone, parlando oggi a 'Tutti convocati' su Radio 24. "La domanda che tutti fanno è come sta, se ce la farà - ha aggiunto Quario - io vi posso dire che ho guardato un video che ha messo su Instagram, del lavoro che sta facendo in questi giorni e direi che ci siamo, perché sta cominciando a sollevare pesi, a usare la gamba in modo vero, non solo a fare rieducazione e fisioterapia ". L'importanza della preparazione atletica. 🔗 Leggi su Agi.it

Brignone ai Giochi di Milano Cortina? "Ci siamo". La certezza di mamma 'Ninna'