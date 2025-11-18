Brignone ai Giochi di Milano Cortina? Ci siamo La certezza di mamma ' Ninna'
AGI - "Se Federica ce la farà per i Giochi? Nessuno può saperlo, credo nemmeno lei". Lo ha detto Maria Rosa 'Ninna' Quario, ex campionessa di sci e mamma di Federica Brignone, parlando oggi a 'Tutti convocati' su Radio 24. "La domanda che tutti fanno è come sta, se ce la farà - ha aggiunto Quario - io vi posso dire che ho guardato un video che ha messo su Instagram, del lavoro che sta facendo in questi giorni e direi che ci siamo, perché sta cominciando a sollevare pesi, a usare la gamba in modo vero, non solo a fare rieducazione e fisioterapia ". L'importanza della preparazione atletica. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Brignone e la sfida dei Giochi: tornerà sugli sci a metà novembre. "Continuo a sognare" Vai su X
Corriere della Sera. . Cento giorni ai Giochi di Milano-Cortina e un’idea di fondo: a causa dell’ancora incerta partecipazione di Federica Brignone e con la sicura assenza di Marta Bassino, lo sci azzurro declinato al femminile guarderà più che mai a Sofia Gog - facebook.com Vai su Facebook
Milano-Cortina: mamma Brignone 'dai medici nessun ok per sciare' - "Nessuna idoneità dai medici per sciare e nessuna dietrologia da parte di Federica". Segnala ansa.it
Brignone, ok al ritorno sugli sci dopo l'infortunio: Olimpiadi 2026 più vicine - Federica Brignone ha ricevuto dai medici il via libera per tornare sugli sci dopo il brutto infortunio dello scorso 3 aprile in Val di Fassa. Riporta sport.sky.it
Brignone alle Olimpiadi, il giallo del via libera dei medici: "Nessun ok al ritorno sugli sci" - Il giallo del via libera dei medici smentito dalla FISI con una nota ufficiale: Nessun ok al ritorno sugli sci. Segnala sport.virgilio.it