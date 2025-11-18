Brignone ai Giochi di Milano Cortina? Ci siamo La certezza di mamma ' Ninna'

AGI - "Se  Federica  ce la farà per i  Giochi? Nessuno può saperlo, credo nemmeno lei". Lo ha detto  Maria Rosa 'Ninna' Quario, ex campionessa di sci e mamma di  Federica Brignone, parlando oggi a 'Tutti convocati' su Radio 24. "La domanda che tutti fanno è come sta, se ce la farà - ha aggiunto Quario - io vi posso dire che ho guardato un video che ha messo su Instagram, del lavoro che sta facendo  in questi giorni e direi che ci siamo, perché sta cominciando a  sollevare pesi, a usare la  gamba in modo vero, non solo a fare rieducazione e  fisioterapia ". L'importanza della preparazione atletica. 🔗 Leggi su Agi.it

