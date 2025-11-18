Brianza terra di alberi monumentali Viaggio nella storia tra 26 esemplari E il sovrano è il Magico Ciliegio
La mappa degli alberi monumentali d’Italia si arricchisce di nuove presenze lombarde e ancora una volta la Regione si conferma scrigno di giganti silenziosi. Con l’ultimo aggiornamento del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che recepisce le integrazioni proposte da Regione Lombardia, il numero complessivo delle alberature riconosciute sale a 476 (quattro delle quali ancora in fase istruttoria). Un patrimonio che vale il secondo posto nazionale, subito dopo il Friuli Venezia Giulia. Il nuovo aggiornamento ha previsto l’inserimento di 48 nuove alberature. Significativo è il contributo della provincia di Monza e Brianza, che conta 26 alberi monumentali, distribuiti tra ville storiche, piazze, antiche cascine e naturalmente nel grande polmone verde del Parco di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
