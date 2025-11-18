Brazzano | trovati i corpi dei due dispersi Evacuate 84 persone

A Brazzano di Cormons, in Friuli Venezia Giulia, una frana improvvisa ha travolto nella notte diverse abitazioni ai piedi del Colle San Giorgio. Una massa enorme di fango e detriti, alimentata da ore di piogge torrenziali, ha raggiunto via San Giorgio, causando danni ingenti e mettendo in allarme l’intera comunità. Case travolte dal fango e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

brazzano trovati i corpi dei due dispersi evacuate 84 persone

© Lidentita.it - Brazzano: trovati i corpi dei due dispersi. Evacuate 84 persone

