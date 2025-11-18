Brazzano | trovati i corpi dei due dispersi Evacuate 84 persone

A Brazzano di Cormons, in Friuli Venezia Giulia, una frana improvvisa ha travolto nella notte diverse abitazioni ai piedi del Colle San Giorgio. Una massa enorme di fango e detriti, alimentata da ore di piogge torrenziali, ha raggiunto via San Giorgio, causando danni ingenti e mettendo in allarme l’intera comunità. Case travolte dal fango e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Brazzano: trovati i corpi dei due dispersi. Evacuate 84 persone

Altre letture consigliate

A causa dell’ondata di maltempo che ha investito anche il Friuli Venezia Giulia, una frana di fango ha travolto nella notte tra domenica e lunedì un gruppo di tre case a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie e ha u - facebook.com Vai su Facebook

E' stato trovato poco fa dai vigili del fuoco e dagli altri soccorritori il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, travolto da una frana che ha colpito la sua abitazione a Brazzano di Cormons, Gorizia ANSA / ANSA Vai su X

Due i morti a Brazzano: ritrovato anche il corpo dell’anziana dispersa - A Brazzano di Cormons recuperati i corpi di Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj dopo la frana che ha devastato la zona. Secondo nordest24.it

Cosa è successo in Friuli Venezia Giulia: frana devastante a Cormòns, si cercano due persone disperse - Una frana provocata dal maltempo ha investito un’abitazione a Brazzano di Cormons (Gorizia). Scrive alfemminile.com

Frana travolge tre case: trovata morta l'83enne Guerrina Skocaj. Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della ... Lo riporta msn.com