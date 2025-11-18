Brasile opaco e due rigori sprecati | con la Tunisia è solo 1-1 nell’ultima amichevole del 2025

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Seleção chiude l’anno senza brillare: Estêvão segna dal dischetto, Paquetá spreca la vittoria. Tunisia solida e pericolosa a Lilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

