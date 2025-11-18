Boxe la giuglianese Serena Barbato è campionessa Italiana

Giugliano. La Boxe Gladiator Giugliano conquista il vertice del pugilato nazionale grazie alla straordinaria vittoria di Serena Barbato, che trionfa nella finale del Campionato Italiano e si proclama campionessa d’Italia. Per la giovane atleta giuglianese si tratta dell’ennesimo risultato di prestigio: dopo il bronzo conquistato agli Europei, Serena aggiunge un nuovo, importantissimo titolo alla sua . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

