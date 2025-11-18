Bottiroli Axa | Per avere aziende resilienti serve benessere mentale persone

Roma, 18 nov.(Adnkronos) - “A livello globale una persona su tre si trova in uno stato disagio legato al benessere mentale, in Italia quasi una persona su due riferisce di trovarsi in una situazione di medio-grave difficoltà. Il costo per le società per le malattie mentali non diagnosticate o mal gestite è enorme, si parla di circa 20 miliardi di euro in Italia. Se vogliamo creare aziende e società sostenibili e resilienti dobbiamo occuparci di benessere mentale delle persone”. Così Fabrizia Bottiroli, Head of Health Offering, Services and Uw Retail di Axa Italia, intervenendo alla Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell'Informazione a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bottiroli (Axa): "Per avere aziende resilienti serve benessere mentale persone"

Approfondisci con queste news

Lombardia Live 24. . ZONA LOMBARDIA – 13 NOVEMBRE 2025 Il commento ai fatti del giorno in Lombardia: un focus quotidiano a cura di Emanuele Bottiroli, un esperimento multimediale allargato anche ai social, per essere sempre aggiornati su quanto avv - facebook.com Vai su Facebook

Bottiroli (Axa): "Per avere aziende resilienti serve benessere mentale persone" - “A livello globale una persona su tre si trova in uno stato disagio legato al benessere mentale, in Italia quasi una persona su due riferisce di trovarsi in una situazione di medio- Lo riporta msn.com

AXA Italia è founding partner per il terzo anno consecutivo della Dolomite Conference - Soldano (AXA Italia): "L’approccio multidisciplinare, la presenza di speakers da tutto il mondo, il coinvolgimento attivo degli studenti, sono gli aspetti che AXA ha sempre apprezzato di questa ... affaritaliani.it scrive

AXA Italia, ampliata l’offerta di servizi per la prevenzione dei danni da eventi catastrofali - Il Gruppo AXA Italia rafforza il proprio impegno nella protezione delle imprese dai rischi legati agli eventi catastrofali, introducendo nuove soluzioni assicurative e ampliando la propria offerta di ... Scrive affaritaliani.it