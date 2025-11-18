Canale 5 sempre più scatenata e rivitalizzata dopo il successo che non accenna a fermarsi della Ruota della Fortuna, il game di Gerry Scotti che non teme tennis e calcio. 5 milioni anche nei contesti più difficili con punte superiori a 6 milioni e al 30% di share sono un fenomeno in piena regola ed ecco l’idea di Mediaset: riproporre Ok il prezzo è giusto. Del resto per i telespettatori meno giovani l’appuntamento era alle 18 con Ok il prezzo è giusto, seguito alle 19 dalla Ruota della Fortuna. I due game show vanno a braccetto. È notizia di oggi, via Dagospia, la clamorosa rottura con Rai1 che stava preparando da mesi il ritorno di Ok, annunciato da Rai Pubblicità e pare con Flavio Insinna al timone. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! OK IL PREZZO È GIUSTO ROMPE CON RAI1 E VA VERSO CANALE 5. ACCESS ESTIVO?