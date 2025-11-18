Bonus elettrodomestici scatta oggi il click day per avere fino a 200 euro | i 6 mila prodotti che si possono comprare

Chi vorrà cambiare il proprio elettrodomestico con uno nuovo di classe energetica migliore, potrà presentare domanda per ottenere lo sconto del 30% su una spesa di massimo 100 euro (200 per Isee sotto i 25 mila euro). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

