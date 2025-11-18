È possibile trasferire i crediti edilizi maturati con lo sconto in fattura quando un’impresa individuale viene conferita in una società di capitali, ad esempio una Srl. Ma attenzione: l’operazione è ammessa una sola volta e non può essere ripetuta. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 2812025, che interviene su un tema essenziale per imprese, professionisti e, indirettamente, anche per i cittadini che hanno usufruito delle agevolazioni. Cosa significa, in pratica. Quando un’impresa individuale conferisce la propria attività in una Srl, tutto ciò che fa parte dell’azienda, beni, debiti, contratti e, in questo caso, anche crediti d’imposta, viene trasferito alla nuova società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus edilizi: possibile il trasferimento dei crediti da sconto in fattura, ma con limiti precisi