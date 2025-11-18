Bonifica Pianura 14 assunti | Svolta epocale per il consorzio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prosegue nel percorso di rafforzamento del proprio organico e annuncia la stabilizzazione di 14 lavoratori avventizi, che dal 1° febbraio 2026 entreranno a far parte in modo definitivo della struttura consortile. Ieri mattina, nella sede di Ferrara, si è tenuto l’incontro tra il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Stefano Calderoni, il direttore generale Mauro Monti, e il dirigente dell’area territorio Alessandro Buzzoni, alla presenza dei lavoratori destinatari del provvedimento. "Non siete i primi ad essere stabilizzati, non sarete gli ultimi – ha sottolineato Calderoni in apertura – quella che stiamo mettendo in campo è una svolta epocale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

