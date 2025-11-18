Bologna Piantedosi ignora l’allarme del sindaco Lepore | Per noi Virtus-Maccabi Tel Aviv si gioca se vuole vieti lui la partita
«La partita per noi si fa, non ci sono motivi perché non si faccia. Non sono gruppi di persone che minacciano con la violenza che possono dettare l’agenda degli eventi pubblici in qualsiasi città». Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde alla richiesta del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che aveva sollecitato lo spostamento della partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv a causa dei «rischi altissimi per l’incolumità dei cittadini, i negozi e la città». Il ministro, che esclude la presenza di condizioni tali da mettere a rischio l’evento, ha aggiunto un richiamo diretto al primo cittadino: «È il sindaco, potrebbe anche vietare la partita. 🔗 Leggi su Open.online
