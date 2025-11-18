Bologna biglietti teatrali gratis per detenuti in permesso
L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo d'Accursio alla presenza di istituzioni, magistratura, direzioni carcerarie e realtà culturali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Ci vediamo venerdì a Bologna, ciurma Ps: Nuova data a Napoli aperta! I biglietti per Madrid invece saranno in vendita a breve. Si sta in pett’a crist - facebook.com Vai su Facebook
Dopo tredici anni dall’ultima volta, il leggendario Wu-Tang Clan annuncia un'imperdibile data italiana! 8 marzo 2026 | Bologna, Unipol Arena Biglietti in vendita dalle 10 di venerdì 24 ottobre su TicketOne.it! Scopri tutte le info su buff.ly/SvdS0uG Vai su X
A Bologna biglietti teatrali per detenuti in permesso - Biglietti gratis per i teatri ai detenuti già autorizzati a beneficiare di permessi premio o ammessi a misure alternative al carcere. Si legge su msn.com
Bologna, sui bus arriva la carta ricaricabile Boost: «Per abbonamenti mensili impersonali e biglietti multicorsa, come funziona». Ai bolognesi sarà spedita gratis a casa - Le famiglie bolognesi la riceveranno praticamente sotto l'albero di Natale, al più tardi nella calza della Befana. Secondo corrieredibologna.corriere.it