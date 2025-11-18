La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di bob scatterà da Cortina d’Ampezzo, nel medesimo impianto dove, a febbraio, saranno assegnate le medaglie dei Giochi olimpici. L’inverno assumerà, pertanto, una conformazione circolare. L’ impianto italiano sarà la Genesi e l’ Armageddon della stagione. Nel mezzo, si gareggerà in Norvegia ( Lillehammer ), Lettonia ( Sigulda ), Svizzera ( St.Moritz ) e Germania ( Winterberg e Altenberg ). All’appello manca Königsee. Avrebbe dovuto ospitare una tappa a marzo, ma ha rinunciato. I danni causati dalle catastrofiche alluvioni del 2021 non sono ancora stati totalmente sanati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob, la Coppa del Mondo femminile parlerà solo tedesco? Non è detto, il monobob è terra di conquista