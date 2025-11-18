Blitz in un' abitazione privata dopo una spifferata | trovati 98 reperti archeologici trafugati clandestinamente

Foggiatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione condotta dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze, dopo l'indagine della Procura della Repubblica di Pisa, ha portato al recupero e alla successiva restituzione, di circa 100 reperti archeologici di inestimabile valore storico e scientifico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

blitz in un abitazione privata dopo una spifferata trovati 98 reperti archeologici trafugati clandestinamente

© Foggiatoday.it - Blitz in un'abitazione privata dopo una spifferata: trovati 98 reperti archeologici trafugati clandestinamente

News recenti che potrebbero piacerti

’Pro Pal’ contro Coletti: "Il blitz nell’abitazione, un’azione da codardi" - Continuano i messaggi di vicinanza all’assessore Cristina Coletti, dopo il blitz dei Pro Pal davanti alla sua abitazione dove hanno ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Nas chiudono un centro di medicina estetica abusivo: il sequestro dopo il blitz e il giro d'affari - Questa mattina un ragazzo della provincia catanese, studente di medicina fuori corso, è stato denunciato dai carabinieri del Nas di Catania ... Come scrive notizie.it

blitz abitazione privata dopoRoma, blitz all’alba a Cinecittà: sgomberati otto alloggi occupati dai latinos - Otto appartamenti occupati abusivamente in uno stabile di via Eudo Giulioli, a Cinecittà, sono stati posti sotto sequestro preventivo dai carabinieri, su disposizione della Procura di ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Blitz Abitazione Privata Dopo