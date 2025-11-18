Blitz in un' abitazione privata dopo una spifferata | trovati 98 reperti archeologici trafugati clandestinamente
Un'operazione condotta dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze, dopo l'indagine della Procura della Repubblica di Pisa, ha portato al recupero e alla successiva restituzione, di circa 100 reperti archeologici di inestimabile valore storico e scientifico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
