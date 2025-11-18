Blackout Cloudflare il cuore di Internet si ferma mentre la fragilità della rete globale torna a galla

il down di Cloudflare di queste ore non è solo un problema tecnico temporaneo, ma un segnale chiaro di una rete mondiale ancora fragile, dove la concentrazione delle risorse impatta sulla sicurezza, stabilità e affidabilità dell'intero ecosistema digitale globale

