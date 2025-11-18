Il doppiatore inglese di Asta, Dallas Reid, commenta il ritorno dell'anime Black Clover dopo anni di pausa, tra entusiasmo e timori di non riuscire più a sostenere la vocalità estrema del personaggio che lo ha reso iconico. Il rientro di Black Clover ha acceso le community anime prima ancora di qualsiasi trailer esteso. L'annuncio della nuova stagione, dopo una pausa durata anni, riporta al centro uno dei protagonisti più energici e vocalmente impegnativi del panorama sh?nen: Asta. E anche chi lo interpreta confessa di sentirne il peso. Il ritorno di Asta tra hype e nostalgia La nuova stagione di Black Clover arriverà dopo quattro anni dalla conclusione della serie e due dall'uscita del film Black Clover: Sword of the Wizard King su Netflix, e l'attesa si sta trasformando in elettricità pura tra i fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Black Clover, confermata la seconda stagione ma il doppiatore di Asta ha dubbi: "Posso ancora farlo?"