Bisseck svela | L’infortunio in finale è stato durissimo ma ora sono felice e penso all’Inter Voci su un mio addio? Mi è capitato di leggerle ma…

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha fatto visita alla sua vecchia scuola elementare a Colonia e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Giornata speciale per Yann Bisseck. Il possente difensore centrale tedesco ha fatto visita alla sua vecchia scuola elementare a Colonia, cogliendo l’occasione per fare il punto sul suo momento alla BILD. Il classe 2000 ha ripercorso le difficoltà vissute dopo l’infortunio nella finale di Champions, sottolineando come l’ottima assistenza medica e la pazienza nel lavoro quotidiano gli abbiano permesso di farsi trovare pronto e sfruttare le recenti occasioni da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

