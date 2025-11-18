Bisseck Inter la sua velocità può essere decisiva nel derby | l’idea di Chivu per fermare Leao e Pulisic
Inter News 24 Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco dopo il calciomercato estivo con gli interessi dalla Premier League. Con l’avvicinarsi del derby contro il Milan, Cristian Chivu si trova a fare i conti con un’importante decisione difensiva, che coinvolge anche Bisseck. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il giovane tedesco ha guadagnato terreno nelle gerarchie della difesa nerazzurra, mettendo in difficoltà il tecnico dell’ Inter nella scelta tra lui, Acerbi e De Vrij. Le recenti prestazioni di Bisseck contro Fiorentina e Verona lo hanno fatto emergere come una valida opzione, grazie alla sua capacità di far salire la linea difensiva e a un’aggressività che potrebbe rivelarsi cruciale contro l’attacco rossonero. 🔗 Leggi su Internews24.com
