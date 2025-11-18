Bindi a La7 | Piantedosi paragona i migranti cioè esseri umani ad abusi edilizi È di una gravità inaudita e denota la sua cultura
Ospite di Tagadà su La7, Rosy Bindi, ex ministra della Salute e già presidente della Commissione Antimafia, interviene sulla campagna elettorale del centrodestra per le regionali e in particolare sulle polemiche scatenate dal nuovo condono edilizio che Fratelli d’Italia ha provato a riaprire con un emendamento alla Manovra 2026. Il partito di Giorgia Meloni propone di riattivare le pratiche del condono del 2003, varato dal governo Berlusconi e poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale: una mossa che, pur formalmente valida per tutto il Paese, avrebbe il suo epicentro proprio in Campania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
