Ospite di Tagadà su La7, Rosy Bindi, ex ministra della Salute e già presidente della Commissione Antimafia, interviene sulla campagna elettorale del centrodestra per le regionali e in particolare sulle polemiche scatenate dal nuovo condono edilizio che Fratelli d’Italia ha provato a riaprire con un emendamento alla Manovra 2026. Il partito di Giorgia Meloni propone di riattivare le pratiche del condono del 2003, varato dal governo Berlusconi e poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale: una mossa che, pur formalmente valida per tutto il Paese, avrebbe il suo epicentro proprio in Campania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bindi a La7: “Piantedosi paragona i migranti, cioè esseri umani, ad abusi edilizi. È di una gravità inaudita e denota la sua cultura”