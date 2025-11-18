Bin Salman e Ronaldo ospiti di Trump le scintille con una giornalista sul caso Khashoggi Il presidente Usa | Non sa niente non metterlo in imbarazzo

«Un amico di lunga data». Con parole accoglienti, il presidente americano Donald Trump ha ricevuto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman nello Studio Ovale al punto da invitare una giornalista a «non metterlo in imbarazzo» con domande sull’omicidio del dissidente Jamal Khashoggi, ucciso nel 2018 dai servizi di Riad. Alla richiesta di chiarimenti sul caso da parte della reporter, il tycoon ha preso subito le difese del principe, affermando che «non sa niente». Il principe, da parte sua, ha dichiarato che l’Arabia Saudita «ha fatto tutto il necessario» per le indagini, aggiungendo che «è doloroso sentire che un giornalista ha perso la sua vita ed è un errore enorme». 🔗 Leggi su Open.online