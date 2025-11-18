Bin Salman alla Casa Bianca | promette investimenti per mille miliardi Trump lo assolve sul caso Kashoggi 

Xml2.corriere.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa ha difeso il principe saudita dicendo che non sa nulla su Kashoggi  giornalista ucciso nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul  . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

bin salman alla casa bianca promette investimenti per mille miliardi trump lo assolve sul caso kashoggi160

© Xml2.corriere.it - Bin Salman alla Casa Bianca: promette investimenti per mille miliardi. Trump lo assolve sul caso Kashoggi 

Scopri altri approfondimenti

bin salman casa biancaBin Salman alla Casa Bianca da Trump, accordo da 1 trilione di dollari - Il principe saudita accolto con una cerimonia ufficiale per la prima visita dopo l'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi nel 2018 ... Riporta msn.com

bin salman casa biancaTrump difende il principe bin Salman: "Di Khashoggi non sapeva nulla" - Incalzato dai giornalisti, il leader di Riad ha definito l'omicidio "un errore enorme", assicurando di aver svolto tutte le indagini del caso ... Come scrive msn.com

bin salman casa biancaTrump voleva che la visita di Bin Salman fosse visita storica. Cosa ha avuto e cosa ha dato - Il presidente americano incassa a parole l'impegno saudita per gli Accordi di Abramo e ... Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Bin Salman Casa Bianca