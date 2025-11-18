Bin Salman alla Casa Bianca | promette investimenti per mille miliardi Trump lo assolve sul caso Kashoggi

Il presidente Usa ha difeso il principe saudita dicendo che non sa nulla su Kashoggi giornalista ucciso nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul.

Tappeti rossi, cannoni, un sorvolo aereo, picchetti militari, bandiere statunitensi e saudite drappeggiate sugli edifici e perfino i cavalli. Donald Trump e la Casa Bianca si preparano ad accogliere il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in una ceri

ULTIM'ORA: #Trump accoglie alla Casa Bianca il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman #MBS con una cerimonia speciale riservata ai capi di Stato. Caccia statunitensi sorvolano la Casa Bianca in onore di MBS.

Bin Salman alla Casa Bianca da Trump, accordo da 1 trilione di dollari - Il principe saudita accolto con una cerimonia ufficiale per la prima visita dopo l'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi nel 2018

Trump difende il principe bin Salman: "Di Khashoggi non sapeva nulla" - Incalzato dai giornalisti, il leader di Riad ha definito l'omicidio "un errore enorme", assicurando di aver svolto tutte le indagini del caso

Trump voleva che la visita di Bin Salman fosse visita storica. Cosa ha avuto e cosa ha dato - Il presidente americano incassa a parole l'impegno saudita per gli Accordi di Abramo