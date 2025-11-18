Bin Salman alla Casa Bianca da Trump

21.10 Il presidente Trump accoglie con tutti gli onori alla Casa Bianca il principe saudita Salman.Un bilaterale nel quale Salman ha accettato di investire 600 miliardi di dollari negli Usa,una cifra che potrebbe aumentare fino a 1000 mld. Trump è intervenuto interrompendo una giornalista che aveva chiesto dell' omicidio del giornalista Khashoggi. "Non sa nulla, non mettete in imbarazzo il nostro ospite",ha detto il presidente Usa.Ha ringraziato pubblicamente il principe,definendolo "un vero amico" e lodando l'impegno saudita.

