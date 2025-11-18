Bimbo trovato morto in casa nel Salento Il cadavere della mamma era stato recuperato in mare
Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in un’abitazione di Calimera. Il piccolo ha ferite sul corpo. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il bimbo si sarebbe trovato in difficoltà mentre mangiava delle crocchette di pollo - facebook.com Vai su Facebook
Salento, bimbo di otto anni trovato morto in casa: il cadavere della madre rinvenuto in mare - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella serata di martedì a Calimera, in provincia di Lecce. Lo riporta msn.com
Lecce, trovato bimbo morto in casa con ferite di arma da taglio. E un sub trova un cadavere in mare: «Potrebbe essere la mamma» - Terribile ritrovamento al largo di Torre dell'Orso, marina di Melendugno (Lecce), dove un subacqueo in immersione si è imbattuto nel cadavere di una ... Come scrive ilmessaggero.it
Cadavere bimbo otto anni trovato in casa nel Salento - Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in casa nella tarda serata di oggi a Calimera, in provincia di Lecce. Segnala ansa.it