Bimbo trovato morto in casa nel Salento Il cadavere della mamma era stato recuperato in mare

Lastampa.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 8 anni è stato trovato morto in un’abitazione di Calimera. Il piccolo ha ferite sul corpo. 🔗 Leggi su Lastampa.it

