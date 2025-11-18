Bignami | Piano del Colle contro Meloni? Il Quirinale | Stupore È scontro con FdI

Il capogruppo di FdI aveva chiesto al Colle di smentire un'indiscrezione de «La Verità» secondo cui «consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro la premier», L'opposizione chiede alla premier di venire in Aula. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bignami: «Piano del Colle contro Meloni?». Il Quirinale: «Stupore». È scontro con FdI

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alta tensione tra Quirinale e palazzo Chigi. Il capogruppo di Fdi Bignami chiede di smentire «il piano per fermare Meloni» denunciato da «La Verità», che tira in ballo un consigliere di Mattarella. L’Ira del presidente: «Si sconfina nel ridicolo». Il sottosegretario - facebook.com Vai su Facebook

La cosa buffa è che nel pezzo di Belpietro, a dispetto del titolo a tutta (prima) pagina e della veemente reazione di #Bignami, non c’è traccia di nessun piano contro la Meloni, di nessun piano di nessuno e tantomeno “del Quirinale”. Vai su X

Il capogruppo di Fdl e il “piano anti-Meloni del Colle”, il Quirinale contro Bignami: «Stupore per le sue parole, sconfina nel ridicolo» - Un articolo pubblicato su La Verità sostiene che consiglieri del Quirinale vogliano fermare Giorgia Meloni. Si legge su italiaoggi.it

Piano del Colle contro Meloni? Cosa ha detto Bignami e quale è stata la replica del Quirinale - istituzionale è scoppiato nelle ultime ore a seguito delle dichiarazioni di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha chiesto con una nota la ... Come scrive tag24.it

Bignami: “Piano del Colle contro Meloni? Smentiscano”. Quirinale: ricostruzione sconfina in ridicolo - Il capogruppo di FdI alla Camera riprende la notizia pubblicata da La Verità secondo la quale consiglieri del capo dello Stato “auspicherebbero iniziative ... Lo riporta msn.com