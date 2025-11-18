Bignami fedelissimo di Meloni | FdI il ruolo di capogruppo le battaglie e la foto delle polemiche
Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia e la foto in divisa da SS, strappata due anni fa sul palco da Fedez. «Fu un errore di gioventù al mio addio al celibato, ogni volta torna fuori». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi è Bignami, fedelissimo di Meloni: dalla divisa delle SS allo scranno di capogruppo alla Camera Vai su X
"Stupore, parole ridicole". É scontro tra un fedelissimo di Meloni e i consiglieri di Mattarella, interviene il Quirinale >> https://buff.ly/sYBO4Dn - facebook.com Vai su Facebook
Galeazzo Bignami, chi è il fedelissimo di Meloni: FdI, il ruolo di capogruppo, le battaglie e quella foto «errore di gioventù» - Il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia si ritrovò al centro di uno scandalo quando emerse una foto in cui indossava una divisa delle SS. Scrive msn.com
Quirinale, ecco quando Bignami (FdI) ha chiesto in Aula di smentire il "piano" anti Meloni - Bignami attacca le opposizioni: «Sinistra ignobile, aspettiamo ancora la smentita». Come scrive affaritaliani.it
Galeazzo Bignami, il capogruppo FdI e fedelissimo di Meloni che è intervenuto sul caso Garofani - Una pagina del quotidiano "La Verità" che grida al complotto contro la premier: «Il piano del Quirinale per fermare la ... Lo riporta msn.com