Bignami FdI | Iniziative contro Meloni da consiglieri del Quirinale? Aspettiamo smentite La replica del Colle | Attacco ridicolo
"Apprendiamo oggi dalla stampa che persone che ricoprono il ruolo di consiglieri del Quirinale auspicherebbero iniziative contro il Presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimendo altresì giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di Governo. In particolare, il quotidiano La Verità riferisce in maniera circostanziata di conversazioni in cui questa persona auspicherebbe la formazione di coalizioni alternative come 'una grande lista civica nazionale', con il dichiarato intento di impedire una vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
FdI attacca il colle: 'Consiglieri contro Meloni? smentiscano'. La replica: 'Ridicolo' - Bignami cita un articolo de 'La Verità' su 'Un piano del Quirinale' per fermare la premier. Riporta ansa.it
Bignami (FdI) chiede al Quirinale di smentire un retroscena della Verità. Lo stupore del Colle: "Dà credito a un attacco ridicolo" - L'intervento della presidenza della Repubblica in un secco e stringato comunicato indirizzato al capogruppo alla Camera del partito di Giorgia Meloni. Lo riporta huffingtonpost.it
Bignami: “Piano del Colle contro Meloni? Smentiscano”. Quirinale: ricostruzione sconfina in ridicolo - Il capogruppo di FdI alla Camera riprende la notizia pubblicata da La Verità secondo la quale consiglieri del capo dello Stato “auspicherebbero iniziative ... Scrive repubblica.it