Bignami attacca il Colle citando La Verità Sprezzante la risposta del Quirinale | Stupore accredita un attacco costruito sconfinando nel ridicolo

“Al Quirinale si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo”. È la durissima nota diramata dalla Presidenza della Repubblica in risposta alla richiesta di Galeazzo Bignami di una “smentita senza indugio” alla notizia pubblicata ieri da La Verità nell’articolo ‘Il piano del Quirinale per fermare la Meloni’, a firma del direttore Maurizio Belpietro, secondo il quale consiglieri del capo dello Stato “auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimendo altresì giudizi di inadeguatezza nei confronti dell’attuale maggioranza di governo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

