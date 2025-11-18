BigMama l’anno difficile per problemi con me stessa La confessione a Belve il suicidio e la svolta | Sono gran fan del sesso libero – Il video

Bullismo, autolesionismo e perfino pensieri suicidi. Ma anche amore e qualche trasgressione. Sono questi i temi che la cantante Big Mama ha affrontato con Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve, che andrà in onda questa sera 18 novembre su Rai 2. «È stato un anno duro, difficile, ho avuto problemi con me stessa. L’esposizione che ho avuto negli ultimi anni mi ha fatto molto bene dal punto di vista lavorativo, ma essere così tanto esposta ai giudizi e ai pensieri delle persone mi ha fatto davvero male. E con questa cosa non ci convivo ancora bene», ha rivelato l’artista a Fagnani. Gli anni del bullismo. 🔗 Leggi su Open.online

