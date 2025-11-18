BigMama a Belve | Un anno duro E svela le sue trasgressioni

“È stato un anno duro, ho avuto problemi con me stessa”. Con quella sincerità disarmante che da sempre la contraddistingue, BigMama si è raccontata a Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda su Rai2 martedì 18 novembre. Un viaggio a cuore aperto tra passato e presente, dall’infanzia segnata dal bullismo, dall’autolesionismo e dai pensieri suicidi, fino a scelte di vita più audaci e qualche trasgressione personale. BigMama a Belve, la rivelazione sul sesso libero. Tra confessioni e sorrisi, BigMama non ha nascosto a Belve i suoi eccessi: “L’ultima volta che sono stata lasciata all’improvviso, ho trasformato la mia stanza in una tenda hippy, dedicata al sesso libero “. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - BigMama a Belve: “Un anno duro”. E svela le sue trasgressioni

Altre letture consigliate

Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis, Big Mama e Eva Herzigova saranno gli ospiti della puntata di Belve del 18 novembre #Belve #evaherzigova #cristianomalgioglio #bigmama #giacomourtis #ildifforme - facebook.com Vai su Facebook

BigMama ospite di Belve: la terza puntata in onda martedì 11 novembre 2025 su Rai 2 @bigmamaalmic @francescafagnan Vai su X

BigMama a Belve: “Un anno duro”. E svela le sue trasgressioni - BigMama si apre a Belve: tra bullismo, autolesionismo e trasgressioni, racconta un anno difficile e il percorso per ritrovare sé stessa ... Scrive dilei.it

BigMama, l’anno difficile «per problemi con me stessa». La confessione a Belve, il suicidio e la svolta: «Sono gran fan del sesso libero» – Il video - «È stato un periodo duro, ho avuto problemi con me stessa»: il racconto della cantante a Francesca Fagnani. Riporta open.online

Big Mama oggi a Belve: "Anno duro, i giudizi fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato" - Con queste parole Big Mama si racconta a Francesca Fagnani questa sera, martedì 18 novembre, ospite a Belve in onda su Rai 2 in p ... Riporta msn.com