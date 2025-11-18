Bertelli e gli altri miliardari Gli aretini al top in Italia per le ricchezze in Borsa

Miliardi di euro in titoli e azioni di borsa: Milano Finanza ha stilato la speciale classifica dei patrimoni finanziari del Bel Paese, con dati aggiornati al mese di agosto 2025. All'interno figurano 750 imprenditori e famiglie al top in Italia, che operano nei settori più diversi dell'economia.

Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, Brunello Cucinelli e Giorgio Armani nella top 20 dei Paperoni di borsa 2025 - Gli imprenditori italiani della moda e del lusso vantano anche per quest’anno alcuni tra i patrimoni azionari più elevati di Piazza Affari, e non solo. Lo riporta milanofinanza.it