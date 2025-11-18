Berrettini o Sonego | il grande ballottaggio di Volandri per Italia-Austria di Coppa Davis? A meno che…

Giornata di vigilia a Bologna per l ‘Italia, che comincerà domani contro l’Austria il suo percorso nella Final Eight della Coppa Davis 2025. Gli Azzurri, campioni del mondo in carica e vincitori delle ultime due edizioni a Malaga, andranno a caccia di un clamoroso tris nonostante l’assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potendo contare comunque su una squadra solida e sul vantaggio del fattore campo. L’unica certezza è legata al doppio (necessario solo sull’1-1), in cui verranno sicuramente schierati Andrea Vavassori e Simone Bolelli, mentre c’è qualche dubbio in più su quelle che potranno essere le scelte di Filippo Volandri per quanto riguarda i singolari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini o Sonego: il grande ballottaggio di Volandri per Italia-Austria di Coppa Davis? A meno che…

Altre letture consigliate

#tennis, l’Italia in #coppadavis senza #sinner e #musetti, con #Berrettini e Cobolli c’è Sonego. Volandri a Bologna porta la squadra B (comunque fortissima) - facebook.com Vai su Facebook

Il Capitano del #TeamItaliaLavoropiu ha annunciato che Lorenzo Sonego prenderà il posto di Lorenzo Musetti per la Final 8 di #DavisCup «La nostra squadra rimane forte e importante, con grande consapevolezza. Sarà composta da Cobolli, Berrettini, So Vai su X

Davis al via, Volandri punta sulla squadra. È l’Italia di Berrettini, Sonego e Cobolli - Il capitano non teme le assenze di Jan e Musetti: “C’è pressione ma siamo abituati” ... Secondo ilsecoloxix.it

Berrettini, calcio-tennis con Sonego alle Atp Finals. E Zverev (in panchina) se la ride... - Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini hanno dato spettacolo al Circolo della Stampa Sporting di via Agnelli, a due pass ... Si legge su reggiotv.it

Coppa Davis, Sonego al posto di Musetti: a Torino le prime prove con Berrettini. Cobolli chiama l’Italia a Bologna - Ufficiale la scelta di Sonego come sostituto di Musetti in Coppa Davis, con Torino teatro del suo allenamento con Berrettini, mentre Cobolli chiama i tifosi a Bologna ... Da sport.virgilio.it