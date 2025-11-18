Benzema parla di Vinicius | Sta giocando molto bene ma può fare di più E’ un bravo ragazzo con un cuore enorme Pallone d’Oro? Credo che un giorno…

Benzema parla di Vinicius Jr, fenomeno del Real Madrid: «Sta giocando bene, ma può fare di più. Pallone d’Oro? Credo che un giorno.» Karim Benzema, ex compagno di squadra al Real Madrid e attualmente all’Al Ittihad, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo As. In essa, l’ex capitano merengue ha espresso elogi convinti e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Benzema parla di Vinicius: «Sta giocando molto bene, ma può fare di più. E’ un bravo ragazzo, con un cuore enorme. Pallone d’Oro? Credo che un giorno…»

Benzema: «Giocherò per altri due anni, se Florentino mi rivuole al Real non gli dico no» Ad As: «Quando il mio agente mi disse che Florentino Perez mi voleva parlare, non gli credetti. Zidane sarebbe il ct giusto per la Francia. Difficile che farò il tecnico». https: - facebook.com Vai su Facebook

