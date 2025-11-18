Benvenuto a Derry chi è Clint Bowers e come si collega ai film It

La serie televisiva It: Welcome to Derry rappresenta il prequel horror prodotto da HBO che amplia l’universo narrativo di Stephen King. Debuttata il 26 ottobre 2025, questa produzione ha già attratto l’attenzione grazie a numerosi dettagli nascosti e riferimenti Epoch al celebre autore e alle sue opere. In particolare, alcuni personaggi e scene suggeriscono connessioni con il passato dei protagonisti e approfondiscono la storia della cittadina di Derry. Di seguito si analizzano i principali elementi rivelati dalla serie, con un focus sul personaggio di Clint Bowers, il capo della polizia, e sulla sua possibile connessione con Henry Bowers, uno dei più iconici bulleii dell’universo di Stephen King. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

