Beni comunali verso l' alienazione | ipotesi albergo diffuso al Villaggio Pescatori
BRINDISI – I lavori sull'aggiornamento al piano di valorizzazione e alienazione dei beni immobiliari comunali possono considerarsi sostanzialmente conclusi. È quanto emerso dalla seduta della commissione consiliare Bilancio, presieduta da Cesare Mevoli, che si è svolta ieri mattina (lunedì 17. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Rivolgiamo i nostri più sinceri auguri all’Assessore ai Beni Culturali del Comune di Nola, Felice Maggio, che, dopo oltre quarant’anni di servizio presso l’Ente, rientra in Amministrazione con rinnovato impegno e responsabilità. Desideriamo inoltre porgere a tu - facebook.com Vai su Facebook
Comune, tutti i beni in vendita: la casa vacanza, i terreni e l’ex chiesa. Una lista da 12 milioni di euro - È quello inserito dall'amministrazione nel bilancio di ... Come scrive ilgazzettino.it
Il Comune vende beni per 5 milioni di euro con il piano delle alienazioni 2026: ecco quali sono - Dalle case popolari di via Lazio a Montesilvano all'ex casa di riposo di via Arapietra, fino a terreni in provincia e a locali ufficio. Come scrive ilpescara.it
Beni comunali in vendita oltre a 9 alloggi popolari anche barca e paracarri - L'amministrazione avvia una massiccia azione di alienazione di proprietà pubbliche per fare cassa o eliminare, nella migliore delle ipotesi, costi eccessivi di ... Da laprovinciapavese.gelocal.it