Benevento chiusura dei plessi scolastici per le elezioni | ecco quali
Comunicato Stampa La chiusura scatterà dalle 14:00 di venerdì 21 novembre e durerà fino a martedì 25 compreso Si rende noto che, con apposta ordinanza, è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici di seguito indicati, a partire dalle ore . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Argomenti simili trattati di recente
Per tutti i colleghi,comunico la chiusura del Tribunale di Benevento per domani 17/11/2025, per ragioni di sicurezza e temporanea inagibilità. - facebook.com Vai su Facebook
Benevento, Mastella: «Fake news su ulteriore chiusure delle scuole, sporgo denuncia» Vai su X
Benevento, disposta la chiusura delle scuole che ospitano i seggi dalle 14 di venerdì: ecco i plessi interessati - Il Comune di Benevento rende noto che, con apposta ordinanza, è stata disposta la chiusura dei plessi scolastici di seguito indicati, a partire dalle ore 14:00 di venerdì 21 novembre e fino a tutto ma ... Secondo ntr24.tv
Elezioni regionali: ecco le scuole chiuse per ospitare i seggi a Benevento - L'articolo Elezioni regionali: ecco le scuole chiuse per ospitare i seggi a Benevento proviene da OttoPagine. Da msn.com
Benevento, scuole: fondi per i lavori, ma 15 Comuni restano fuori - E dunque, già dal prossimo anno scolastico i 230 alunni della Mazzini dovranno trovare una ... ilmattino.it scrive