Bene Leao con il Portogallo 9-1 all’Armenia e ora torna a Milano per preparare il derby

Pianetamilan.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bene Rafael Leao nel 9-1 del Portogallo contro l'Armenia, giocando 56 minuti. Il portoghese rientra a Milanello senza affaticamenti, pronto a essere protagonista nel derby di domenica contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bene leao con il portogallo 9 1 all8217armenia e ora torna a milano per preparare il derby

© Pianetamilan.it - Bene Leao con il Portogallo, 9-1 all’Armenia e ora torna a Milano per preparare il derby

Argomenti simili trattati di recente

bene leao portogallo 9Portogallo ai Mondiali, in gol anche Conceicao. Thuram decisivo con la Francia. Serbia e Inghilterra ok - La nazionale lusitana dilaga con triplette di Neves e Fernandes, l'Ungheria crolla 3- Segnala tuttosport.com

Portogallo-Armenia 9-1, Leao in campo quasi un'ora senza trovare il gol - La selezione di Martinez ha chiuso la prima frazione sopra per 5- Secondo milannews.it

bene leao portogallo 9Pronostico Portogallo-Armenia, senza CR7 è la grande occasione per Rafa Leao - Il Portogallo ha sprecato due clamorosi match point: prima il pareggio nel finale contro l'Ungheria, poi la sconfitta in Irlanda con tanto di espulsione di Cristiano Ronaldo, che ... milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bene Leao Portogallo 9