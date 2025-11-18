Bene Leao con il Portogallo 9-1 all’Armenia e ora torna a Milano per preparare il derby
Bene Rafael Leao nel 9-1 del Portogallo contro l'Armenia, giocando 56 minuti. Il portoghese rientra a Milanello senza affaticamenti, pronto a essere protagonista nel derby di domenica contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
