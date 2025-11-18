Belve streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata 18 novembre 2025
. Questa sera, martedì 18 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Belve, la nuova edizione (2025) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondisci con queste news
Martedì 18 novembre torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, e giunto alla sesta stagione: l’appuntamento è per la prima serata, alle 21.25. Tra gli ospiti della terza puntata Cristiano Malgioglio, con un’intervista divertent - facebook.com Vai su Facebook
Martedì a #Belve ci saranno ben 4 ospiti. Davanti a Francesca Fagnani si siederanno Big Mama, Cristiano Malgioglio, Eva Herzigová e Giacomo Urtis Vai su X
Belve streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata, 18 novembre 2025 - Belve streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in programma stasera, martedì 18 novembre 2025. Secondo tpi.it
Belve (18 novembre): quattro ospiti, ‘corna’ e Diletta Leotta tirata in ballo. Cosa vedremo stasera - Torna l’iconico show di Francesca Fagnani che anche questa sera intervisterà quattro volti conosciutissimi: ecco tutte le anticipazioni. Riporta libero.it
Belve 2025, puntata 4 novembre/ Diretta e ospiti: Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo in studio - Belve 2025 torna in onda oggi 4 novembre con la seconda puntata: Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti di Francesca Fagnani. Si legge su ilsussidiario.net