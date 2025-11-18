Una bambina di due anni, Ludovica, è morta sabato a Borgo Valbelluna ( Belluno ) poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, dove era stata portata venerdì sera per problemi respiratori. Lo scrive il Gazzettino che racconta che i genitori, preoccupati per la febbre alta e alcuni strani sintomi respiratori, avevano accompagnato la piccola al pronto soccorso. Dopo una visita e una serie di accertamenti, il pediatra li aveva rassicurati e mandati a casa. Tuttavia, la piccola è poi deceduta poco dopo tra le braccia dei familiari. Aperto un fascicolo. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo per il momento contro ignoti e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Belluno, bimba di due anni dimessa da ospedale muore poche ore dopo