Bellinazzo spiega | Nuovo San Siro? Ecco il progetto di Inter e Milan decine di aziende in lista d’attesa Il piano delle due proprietà

Inter News 24 Il noto giornalista Marco Bellinazzo si è soffermato sull’attuale San Siro e sul futuro per il nuovo stadio di Inter e Milan. Intervistato da Sky Sport, il giornalista Marco Bellinazzo ha fatto un focus sul nuovo San Siro per Inter e Milan. PRIMO DERBY DI MILANO NELLO STADIO ACQUISTATO DA INTER E MILAN – « Di fatto è il primo derby in cui Inter e Milan hanno messo la prima pietra del proprio futuro che nasce dallo stadio e dalla necessità di avere una piattaforma, un’infrastruttura in cui si potranno mettere in campo non solo partite ma altre attività. E quelle faranno la differenza nei ricavi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bellinazzo spiega: «Nuovo San Siro? Ecco il progetto di Inter e Milan, decine di aziende in lista d’attesa. Il piano delle due proprietà»

Argomenti simili trattati di recente

Nuovo stadio di San Siro, cosa sappiamo: pronto nel 2031, 71.500 posti, impatto economico da tre miliardi - In tutto ci vorranno 10 anni perché il quartiere di San Siro possa avere il nuovo impianto e la grande rigenerazione urbana che le società Inter ... Scrive milano.corriere.it

Nuovo San Siro, Scaroni: “Milan e Inter in campo nel 2030, ecco le tappe”/ “Cardinale non venderà club” - Ma tornando alle tappe, il numero uno della società rossonera ha spiegato che il prossimo passo è il rogito entro settembre, che porterà al pagamento della prima tranche nelle casse del Comune di ... Segnala ilsussidiario.net

Nuovo San Siro: stadio verticale come a Dortmund, ovalizzato e con 71.500 spettatori - Foster + Partners e Manica, i due studi di architettura incaricati di costruire il futuro stadio di Milan e Inter, in queste settimane stanno cominciando a progettare il nuovo San Siro, e le idee nero ... Scrive tuttomercatoweb.com