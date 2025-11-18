Bellezza in sicurezza | come operare in regola con attrezzature prodotti e procedure
Il settore della cura estetica della persona è sempre più orientato alla qualità dei servizi, alla sicurezza dei clienti e alla corretta gestione igienico-sanitaria delle attività. Per supportare operatori e controlli, la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato una nuova check list operativa, uno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le mani parlano di noi. Raccontano cura, attenzioni, piccoli rituali che fanno sentire bene. Ogni trattamento nails da Nuova Estetica Karma nasce da gesti precisi, mani esperte e prodotti scelti per garantire bellezza e sicurezza. Prenditi un momento tutto per te. - facebook.com Vai su Facebook
Cura estetica: il 24 novembre un seminario per operare in sicurezza - Cura estetica: il 24 novembre un seminario per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme - Segnala piacenzasera.it