Belgio Liechtenstein 7-0 doppietta per De Ketelaere e gol di Saelemaekers Cos’ha fatto Openda I ragazzi di Garcia volano ai mondiali
Belgio Liechtenstein 7-0, l’analisi dei dati di Openda: zero gol, zero tiri. Il centravanti entra per De Ketelaere, ma non riesce a lasciare il segno. Il Belgio travolge il Liechtenstein per 7-0 in una partita a senso unico valida per le qualificazioni. Nonostante la goleada, c’è un dato che interessa direttamente la Juventus e che alimenta i dubbi sulla sterilità offensiva: Loïs Openda ha avuto un impatto nullo nei minuti giocati. L’attaccante della Vecchia Signora è subentrato al 60° minuto al posto di Charles De Ketelaere, autore di una doppietta. Openda ha avuto a disposizione oltre mezz’ora per trovare il gol personale con la Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
