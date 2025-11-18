Basket Serie D
LIBERTAS LUCCA 76 VELA VIAREGGIO 67 LIBERTAS LUCCA: Simonelli 2, Rattazzi 4, Morello 15, Giusti 4, Donati 14, Russo 20, Fracassini, Simonelli 2, Piercecchi 6, Guidi 7, Rivi 2, Galli. All. Piochi. VELA VIAREGGIO: Lippi 13, Albizzi Al. 11, Romani 12, Bertuccelli 5, Lopes Siera 4, Nieri 7, Biagiotti 14, Ghiselli, Giannecchini, Baroni 1, Albizzi An. All. Bonuccelli N. Arbitri: Cabizza di Pisa e Giorgione di Campi Bisenzio. Note. Parziali: 18-20; 39-36; 55-54; 76-67. LUCCA - Il Vela perde la partita in casa della capolista ma allo stesso tempo conferma il suo valore attuale con un incontro giocato ad alti livelli restando in equilibro fin quasi al termine quando i lucchesi sono riusciti a sfruttare quel qualcosa in più che hanno, compresa l’esperienza, e portarsi definitivamente avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
