Baseball colpo di scena | New Rimini non si iscriverà alla serie A Troppi problemi a partire dallo stadio

Riminitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il New Rimini Baseball nel 2026 non si iscriverà al campionato di serie A, categoria frequentata per quattro stagioni (2021, 2022, 2024, 2025). Molteplici le motivazioni che hanno portato la società - nata solamente nel gennaio 2021 - a prendere questa sofferta e non semplice decisione.“In primo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Baseball, colpo di scena: New Rimini non si iscriverà alla serie A. "Troppi problemi, a partire dallo stadio" - Il vice presidente Pelliccioni: "Stiamo pensando di partecipare al campionato di serie C e in ogni caso continuiamo a lavorare per favorire la crescita dei settori giovanili" ... Lo riporta riminitoday.it

