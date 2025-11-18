Baruffe e abbracci | due incontri per educare alla gestione dei conflitti infantili

Ilpiacenza.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (Cpp) propone due appuntamenti della sua Scuola Genitori, questa volta dedicati al mondo dell’infanzia e alla relazione educativa, riuniti sotto il titolo "Baruffe e Abbracci" ed entrambi guidati dalla pedagogista e formatrice. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

"Baruffe e abbracci": due incontri per educare alla gestione dei conflitti infantili - Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (Cpp) propone due appuntamenti della sua Scuola Genitori, questa volta dedicati al mondo dell’infanzia e alla relazione educativa, ... Riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Baruffe Abbracci Due Incontri