Barone Lega | Con Coldiretti un confronto aperto Attuale Parco del Matese è dannoso Sburocratizzare è prioritario

Il candidato della Lega al Consiglio regionale della Campania, Luigi Barone, ha partecipato all'incontro di questa mattina con Coldiretti Benevento. "È stato un momento molto costruttivo – ha dichiarato Barone –. Ringrazio Coldiretti Benevento, a cominciare dal presidente provinciale e Vice Presidente nazionale, Gennarino?Masiello, per aver voluto questo confronto e per aver sostenuto la mia idea di un dibattito aperto: ho chiesto loro di farmi domande, di avanzare proposte e di ragionare seduta stante su come dare risposte reali al comparto agricolo. È stato un incontro dinamico e concreto, non una semplice passerella, ed è questa la modalità con cui voglio continuare a lavorare.

